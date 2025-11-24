Incendiu la Mănăstirea Nechit. Arde acoperișul unei chilii
Pericol de explozie într-o garsonieră din Piatra-Neamț

de Croitoru Angela

Intervenție de urgență. Un bărbat amenință că se aruncă de la etajUn etaj întreg al unui bloc situat în cartierul Mărăței din Piatra-Neamț s-a umplut de gaz metan, după ce, în timpul unor lucrări de reamenajare, un „Dorel” a tăiat țeava de gaz din interiorul unei garsoniere.

Luni, 24 noiembrie, în jurul orei 14.00 au intervenit la fața locului forțe ale Detașamentului de pompieri Piatra Neamț alături de polițiști și reprezentanți de la DELGAZ Grid.

„Forțele de intervenție au constatat că mirosul de gaz provine dintr-o garsonieră situată la primul etaj, de la țeava de gaz care a fost tăiată pe timpul unor lucrări de reamenajare.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajul de pompieri, a fost identificată prezența gazului în garsoniera unde a avut loc evenimentul și la nivelul primului etaj.

Concomitent cu ventilarea spațiilor, s-a procedat la întreruperea alimentării cu gaz pentru întregul  imobil, prin închiderea vanei centrale.

Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire specifice până la sosirea unei echipei intervenție de la Delgaz Grid pentru remedierea defecțiunii”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR, reclamat că a solicitat favoruri sexuale de la studente 
Neamț. Cadavru descoperit într-o fântână la Cândești

Neamț. Cadavru descoperit într-o fântână la Cândești

Pompierii militari de la Roznov au scos luni, 24...
Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR, reclamat că a solicitat favoruri sexuale de la studente 

Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCC, reclamat că a solicitat favoruri sexuale de la studente 
Un nou accident mortal pe E 85

Un accident soldat cu decesul unei persoane a avut...
Incertitudini privind indexarea pensiilor în 2026

Incertitudini privind indexarea pensiilor în 2026
Tânăr rănit pe o trecere pentru pietoni din Piatra-Neamț

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, din Piatra-...

