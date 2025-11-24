Pericol de explozie într-o garsonieră din Piatra-Neamț

Un etaj întreg al unui bloc situat în cartierul Mărăței din Piatra-Neamț s-a umplut de gaz metan, după ce, în timpul unor lucrări de reamenajare, un „Dorel” a tăiat țeava de gaz din interiorul unei garsoniere.

Luni, 24 noiembrie, în jurul orei 14.00 au intervenit la fața locului forțe ale Detașamentului de pompieri Piatra Neamț alături de polițiști și reprezentanți de la DELGAZ Grid.

„Forțele de intervenție au constatat că mirosul de gaz provine dintr-o garsonieră situată la primul etaj, de la țeava de gaz care a fost tăiată pe timpul unor lucrări de reamenajare.

În urma măsurătorilor efectuate de echipajul de pompieri, a fost identificată prezența gazului în garsoniera unde a avut loc evenimentul și la nivelul primului etaj.

Concomitent cu ventilarea spațiilor, s-a procedat la întreruperea alimentării cu gaz pentru întregul imobil, prin închiderea vanei centrale.

Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire specifice până la sosirea unei echipei intervenție de la Delgaz Grid pentru remedierea defecțiunii”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

