Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează, în Buletinul nivometeorologic pentru perioada 27 februarie, ora 20,00 – 28 februarie, ora 20,00, asupra existenţei pericolului de avalanşă în munţii Ceahlău, Călimani şi Bistriţei.

„La peste 1.800 metri, în urma ninsorilor viscolite din ultimele zile, la suprafață s-a depus un strat consistent de zăpadă proaspătă ce depășește local 40-60 cm. Acesta are stabilitate redusă și poate aluneca cu ușurință peste stratul mai vechi. Vântul puternic a dus la formarea de noi plăci de vânt, mai ales în apropierea crestelor și pe versanții cu orientare estică, iar pe văi și în locurile adăpostite s-au format depozite însemnate de zăpadă. În profunzime, stratul vechi de zăpadă este compact și întărit, cu cruste de gheață în interior. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanșa spontan avalanșe de dimensiuni medii și mari, prin alunecarea stratului puțin stabilizat din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat chiar și la supraîncărcări mici, iar în unele cazuri putând antrena și stratul aflat dedesubt. Stratul a înregistrat creșteri importante și la altitudini mai mici de 1.800 de metri, în special în zona 1.500-1.800 metri și pe versanții vestici, depășind local 40-50 cm. Zăpada nou depusă este mai grea, iar la altitudini joase este și ușor umezită. Pe pantele suficient de înclinate, vor fi condiții pentru declanșarea spontană a unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari pe anumit văi cu acumulări mai importante, prin alunecarea zăpezii nou depuse peste stratul vechi și compact, riscul fiind mai mare în masivele Călimani și Bistriței. Riscul va fi amplificat în condiții de supraîncărcare”, precizează ANM.

Raul Papalicef, şeful Serviciul Salvamont Neamţ, pune la îndoială modul în care se realizează studiile în baza cărora se emit aceste avertizări: „Doar aşa să spui că a nins mult şi, gata, este pericol de avalanşă nu mi se pare normal. Până nu faci un studiu de falie cum poţi să te pronunţi? Poate la altitudini mari, la 1.800 de metri. Noi urcăm vineri sus, cu echipa şi vom vedea care este situaţia la faţa locului. Am avut multe intervenţii în ultimele zile, unele traumatisme chiar grave, oamenii merg în continuare fără echipament pe munte. Nu am putut comunica pentru că nu am avut curent şi internet în acest week-end”.

Angela Croitoru