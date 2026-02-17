Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău) la Campionatul Național de Tir cu Arcul U13/U14/U18 (m+f), desfășurat la Rădăuți, în perioada 13–15 februarie 2026.

Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Municipal Bacău a concurat în Divizia Compound, categoria U18 Women, proba individuală, la distanța indoor de 18 metri.

Prin muncă, concentrare și determinare, Elisa a obținut Medalia de Aur și Titlul de Campioană Națională a României la categoria CU18W.

“Felicitări sportivei și antrenoarei Geanina Ivu pentru această frumoasă performanță!”-este mesajul transmis de Clubul Sportiv Municipal Bacău.

Florin Crăciun