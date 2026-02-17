SPORTACTUALITATEBACĂU

Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

admin
de admin

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău) la Campionatul Național de Tir cu Arcul U13/U14/U18 (m+f), desfășurat la Rădăuți, în perioada 13–15 februarie 2026.

Sportiva legitimată la Clubul Sportiv Municipal Bacău a concurat în Divizia Compound, categoria U18 Women, proba individuală, la distanța indoor de 18 metri.Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Prin muncă, concentrare și determinare, Elisa a obținut Medalia de Aur și Titlul de Campioană Națională a României la categoria CU18W.

Felicitări sportivei și antrenoarei Geanina Ivu pentru această frumoasă performanță!”-este mesajul transmis de Clubul Sportiv Municipal Bacău.

Florin Crăciun

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România
Articolul următor
Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

Ultima ora

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...
INFRACȚIONAL

FOTO. Percheziții la Piatra Neamț și Sagna într-un dosar de braconaj. Arme și muniții, ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare au avut loc în Piatra Neamț și...

Categorii

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...
INFRACȚIONAL

FOTO. Percheziții la Piatra Neamț și Sagna într-un dosar de braconaj. Arme și muniții, ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare au avut loc în Piatra Neamț și...
ACTUALITATE

ISU Neamț, „Oameni cu care ne mândrim”: trei salvatori distinși în 2025, intervenții decisive la incendii, accidente și urgențe medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț...
SANATATE

Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asigurat

Orice persoană, indiferent dacă este asigurată sau nu, poate...
EVENIMENT

Bacău. Centenar Radu Rosetti

Joi, 12 februarie a.c., s-au împlinit o sută de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale