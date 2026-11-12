Percheziții la Vaslui și în alte cinci județe într-un dosar de fraudă cu bani de la fiscul britanic: prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline

Vasluiul se numără printre cele șase județe în care procurorii și polițiștii au făcut joi, 12 noiembrie, percheziții într-o anchetă privind accesarea ilegală a sistemelor fiscale din Marea Britanie. Dosarul vizează rambursări de TVA obținute fraudulos de la autoritatea fiscală britanică, HMRC. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare 21 de mandate de percheziție, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice. Acțiunile au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română sprijină acțiunea.

Cauza se referă la acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani. Primele două fapte sunt reținute în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi intrat de la distanță, fără drept, pe platforma online a HMRC, deși aceasta este protejată cu parolă și autentificare multifactor. Apoi, în numele unor firme din Regatul Unit, ei ar fi depus cereri false de rambursare a TVA, ar fi schimbat datele conturilor bancare în care trebuiau virați banii, astfel încât sumele să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.

În perioada 12.01.2024–18.02.2026 au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre ele, 30 au fost aprobate și plătite, cu un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59, de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, deci faptele au rămas în faza tentativei. Trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, au totalizat 16.452,26 lire sterline. Banii urmau să ajungă într-un cont al uneia dintre persoanele implicate, dar cererile nu au fost plătite.

În perioada 21.10.2025–01.02.2026, procurorii descriu o activitate similară, cu 84 de cereri de rambursare a TVA depuse fără știrea firmelor britanice. Dintre acestea, 16 au fost plătite (43.745,32 lire sterline), iar 68, de 297.617,94 lire sterline, au rămas netrimise. Două dintre cererile plătite au produs un prejudiciu distinct de 290.020 lire sterline (146.110 și 143.910 lire sterline), virate în conturi puse la dispoziție în acest scop. În total, prejudiciul efectiv este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite.

Ancheta se desfășoară într-o Echipă Comună de Anchetă (JIT) între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La acțiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici. Procurorii spun că perchezițiile urmăresc să strângă probe, să stabilească implicarea persoanelor cercetate și să identifice bunuri care ar putea fi blocate pentru recuperarea prejudiciului.

FOTo – VIDEO Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție