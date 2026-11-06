Percheziții la un depozit de lemne din Tazlău
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Percheziții la un depozit de lemne din Tazlău

Popa Denisa
de Popa Denisa

Polițiștii au confiscat 18,73 metri cubi de material lemnos în urma unei percheziții efectuate joi, 6 noiembrie, la depozitul unui operator economic din comuna Tazlău, în cadrul operațiunii JUPITER.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Ordine Publică Neamț, cu sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Tazlău, într-un dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.

Ancheta vizează tăierea fără drept și sustragerea a 40 de arbori dintr-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tazlău, dintr-un parchet forestier exploatat de societatea respectivă.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma inventarierii materialului lemnos și a comparării stocului fizic cu evidențele SUMAL 2.0, a fost constatată o diferență în plus, de 18,73 m.c. material  lemnos, care a fost indisponibilizat și predat în custodia Ocolului Silvic Tazlău. Totodată, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale”.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor răspunderi penale.

Foto-video: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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