Percheziții la un depozit de lemne din Tazlău

Polițiștii au confiscat 18,73 metri cubi de material lemnos în urma unei percheziții efectuate joi, 6 noiembrie, la depozitul unui operator economic din comuna Tazlău, în cadrul operațiunii JUPITER.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Ordine Publică Neamț, cu sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Tazlău, într-un dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.

Ancheta vizează tăierea fără drept și sustragerea a 40 de arbori dintr-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tazlău, dintr-un parchet forestier exploatat de societatea respectivă.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma inventarierii materialului lemnos și a comparării stocului fizic cu evidențele SUMAL 2.0, a fost constatată o diferență în plus, de 18,73 m.c. material lemnos, care a fost indisponibilizat și predat în custodia Ocolului Silvic Tazlău. Totodată, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale”.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor răspunderi penale.

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Foto-video: IPJ Neamț