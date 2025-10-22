Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu Neamț au desfășurat marți, 21 octombrie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei, în colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț, criminaliștii Poliției orașului Târgu Neamț și luptătorii SAS Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în cadrul operațiunii, oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Târgu Neamț, la locuințele a două persoane din localitatea Răucești, cu vârste de 57 și 61 de ani. Acestea sunt vizate în două dosare penale ce au ca obiect infracțiunea de contrabandă.

„Au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor cantitatea totală de 6.314 țigarete, cu inscripții de duty free, fără a avea aplicate banderole fiscale specifice produselor din tutun. De asemenea, unei societăți comerciale a fost aplicată o sancțiune contravențională la HG 301 de 2012 pentru lipsa analiză de risc la securitate fizică”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț