Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete
Infracțional NeamțACTUALITATEStiri fierbinti

Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete

alexandru
de alexandru

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu Neamț au desfășurat marți, 21 octombrie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei, în colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț, criminaliștii Poliției orașului Târgu Neamț și luptătorii SAS Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în cadrul operațiunii, oamenii legii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Târgu Neamț, la locuințele a două persoane din localitatea Răucești, cu vârste de 57 și 61 de ani. Acestea sunt vizate în două dosare penale ce au ca obiect infracțiunea de contrabandă.

Percheziții la Răucești într-un dosar de contrabandă cu țigarete„Au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor cantitatea totală de 6.314 țigarete, cu inscripții de duty free, fără a avea aplicate banderole fiscale specifice produselor din tutun. De asemenea, unei societăți comerciale a fost aplicată o sancțiune contravențională la HG 301 de 2012 pentru lipsa analiză de risc la securitate fizică”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Cutremur în România, în zona Vrancea
Articolul următor
FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Un incident care putea avea consecințe grave a avut...
Stiri fierbinti

Cutremur în România, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață,...
ECONOMIE

Neamț. Tânăr rănit într-un accident de muncă pe un drum forestier

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roman. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul serviciului

Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Un altfel de Program “Rabla” – Somații pentru mașinile abandonate

Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei riscă...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Un incident care putea avea consecințe grave a avut...
Stiri fierbinti

Cutremur în România, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață,...
ECONOMIE

Neamț. Tânăr rănit într-un accident de muncă pe un drum forestier

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roman. Un bărbat și-a pierdut viața în timpul serviciului

Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a...
ADMINISTRAȚIE

Circulația trenurilor a fost reluată după un acord privind datoriile

Ziua de ieri (21 octombrie) cu zeci de trenuri...
Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale