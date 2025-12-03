INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Percheziții la fostul primar al comunei Crăcăoani, Petre Zamfir

admin
de admin

Actualizare: A venit și confirmarea oficială pentru perchezițiile de la Crăcăoani. Comunicatul integral dat de IPJ Neamț îl puteți citi mai jos.

„Percheziții desfășurate de polițiștii de investigații criminale Neamț

Percheziții la fostul primar al comunei Crăcăoani, Petre ZamfirLa data de 3 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecători Târgu-Neamț, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, Biroului Investigații Criminale Piatra-Neamț, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț au pus în executare 6 mandate de percheziție, pe raza localităților Târgu-Neamț, Păstrăveni și Magazia.

Perchezițiile fac parte din cercetările ce se desfășoară într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, tăinuire, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, șantaj, reținere și neplata, încasare și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de Legea 241 din 2005, emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot, ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare”.

Știre inițială: Percheziții au loc în această dimineață în locații din comuna Crăcăoani. Surse ale Mesagerului de Neamț spun că ar fi vizat fostul primar al comunii, Petre Zamfir, precum și locuința acestuia.

Vom reveni cu mai multe informații.

 

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
FOTO. Accident pe Bulevardul Traian, în Piatra-Neamț
Articolul următor
Accident la Bălușeni: mașină răsturnată pe carosabil, șoferul a ajuns la spital

Ultima ora

NEAMȚ

Șapte proiectile explozive descoperite la Girov

Șapte proiectile explozive de calibru 105 mm au fost...
NEAMȚ

Cum să rămâi fără 5 kilograme de trufe chiar dacă ai autorizație de recoltare

Trei tineri din județul Bacău, care au venit în...
ACTUALITATE

Accident de muncă în pădurea din Gârcina: tânăr de 21 de ani, rănit după ce s-a răsturnat cu TAF-ul

Un tânăr de 21 de ani a fost rănit...
SOCIAL

Neamț. Bărbat de 64 de ani, găsit decedat în mașina personală. Polițiștii din comuna Ion Creangă continuă cercetările

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din...
ACTUALITATE

Trenulețul Moșului aduce magia sărbătorilor pe străzile municipiului Piatra Neamț

Cei mici sunt așteptați să urce la bord pentru...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale