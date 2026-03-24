Percheziții la falsificatori de monedă – au fost găsiți 1,2 milioane de euro măsluiți și o „fabrică de bani”

de Sofronia Gabi

Procurorii DIICOT Iași au efectuat, pe 24 martie, 6 percheziții în județele Suceava și Ilfov, într-o cauză cu acuze de comitere a infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. Cercetările au stabilit că în octombrie 2025, trei cetățeni români și un cetățean italian, au constituit pe raza județului Suceava o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, suspecții au procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși. Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român), a achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava. Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, suspectul de naționalitate italiană este cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state”, conform DIICOT.

Suspecții au vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă națională. În acest sens, pe 23 martie s-au deplasat în mai multe rânduri în țara vecină. „Ieri, 23.03.2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, suspectul de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia în timp ce dețineau și transportau o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiura de 100 euro, aproximativ suma 1.200.000 euro (falși). În acest context a fost găsită și cantitatea de 1 kilogram cocaină, drog de mare risc”, mai arată sursa citată.

Percheziții la falsificatori de monedă – au fost găsiți 1,2 milioane de euro măsluiți și o „fabrică de bani”La una din locații a fost găsită o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție. Au fost identificate și ridicate imprimante, diferite componente electronice,  hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 euro. Activitățile continuă, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
