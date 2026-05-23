Percheziții la braconieri în Botoșani: carne de vânat, mașină modificată și dispozitive cu termo-viziune, ridicate de polițiști

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani au pus în executare, pe 23 mai, un număr de 5 mandate de percheziție domiciliară, la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de braconaj.

„În cadrul activităților desfășurate au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 32 de kilograme de carne cu caracteristici similare cărnii de vânat, un autoturism ce prezenta modificări la nivelul caroseriei, susceptibile de a facilita capturarea vânatului pe fondul cinegetic, un dispozitiv cu termo-viziune prevăzut cu sistem de ochire tip laser, un dispozitiv de iluminat, precum și 3 telefoane mobile, pentru care urmează a fi solicitate mandate de percheziție informatică, în vederea identificării de mijloace de probă”, anunță IPJ Botoșani.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

FOTO – VIDEO IPJ Botoșani

(G. S.)