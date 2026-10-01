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Percheziții într-un dosar de trafic de cocaină la Iași. Un bărbat a fost arestat preventiv

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii au stabilit că acesta ar fi vândut cocaină în perioada mai-septembrie 2026.

Potrivit procurorilor DIICOT Iași, bărbatul ar fi procurat, deținut și comercializat în mod repetat diferite cantități de cocaină, pentru sume cuprinse între 500 și 1500 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în municipiul Iași și în Bârnova, anchetatorii au găsit 53 de doze de cocaină, precum și o pungă cu o altă cantitate de drog. O parte din cocaină era ascunsă și îngropată într-un beci.

Percheziții trafic de droguri Iași

La percheziții au mai fost ridicate două cântare de precizie, aproximativ 25 000 de lei, o sumă în euro și alte mijloace de probă.
Bărbatul a fost reținut pe 29 septembrie, iar pe 30 septembrie judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Iași.

Denisa POPA

Sursă imagini: DIICOT

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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