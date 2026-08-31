Percheziții în Regiunea Nord-Est – au fost confiscate 14 milioane de țigări

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță 22 de percheziții care au avut loc în Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Iași, Giurgiu, Teleorman și București. Acțiunea are în vedere destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în introducerea în țară de țigări contrafăcute, marfa ilicită fiind disimulată în transporturi de legume și fructe. 6 persoane au fost reținute și urmează a fi prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

„O grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni a fost destructurată prin acțiunile desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în zilele de 29 – 31 august 2026. Rețeaua activa pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus și valorificat pe teritoriul național aproximativ 70.000.000 de țigarete”, conform unui comunicat emis de Parchetul General.

Membrii grupării utilizau autocamioane cu temperatura controlată și mărfuri de acoperire constând în legume și fructe. Pe 29 august, în jurul orei 21:30, anchetatorii au oprit în trafic a un autoturism și a unui autocamion care intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu. În urma verificării, în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de țigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă.

„Activitățile investigative în cauză au continuat pe 30.08.2026, când ofițerii de poliție judiciară din cadrul Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 22 mandate de percheziție domiciliară și 26 de ordonanțe de percheziție auto pe raza județelor Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Iași, Giurgiu și a municipiului București. Ulterior, procurorul de caz a dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepția celor deținute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete”, mai arată sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 62.592.943 lei (11.941. 826 euro). Consecutiv activităților procedurale menționate, au fost indisponibilizate 6.337.197 de țigarete, referitor la care există suspiciunea că ar proveni atât din contrafacere, cât și din spațiul extracomunitar, precum și alte mijloace materiale de probă. Un număr de 9 autovehicule au fost indisponibilizate în vederea instituirii de măsuri asigurătorii. Totodată, pe parcursul documentării activităților ilicite au fost indisponibilizate alte 7.199.780 de țigarete.

FOTO – VIDEO Parchetul General