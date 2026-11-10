Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?

Astăzi, 10 noiembrie, au fost puse în executare 4 mandate de de percheziție domiciliară și două mandate de aducere într-un dosar penal care vizează activități de executare de activități miniere fără permis sau licență.
„În fapt s-a constat faptul că, într-un perimetru administrat de o societate cu capital integral de stat, perimetru ce este încadrat ca zonă de protecție sanitară a surselor de apă și a construcțiilor hidrotehnice, zona în care extragerea de agregate minerale este strict interzisă, s-au desfășurat activități miniere constând în exploatarea de agregate minerale fără licență.
Mesagerul de Neamț a anunțat, pe surse și fără confirmare oficială deocamdată, că perchezițiile ar viza exploatarea de la Preutești. Societatea cu capital integral de stat menționată în comunicatul IPJ Neamț ar fi Apa Serv, mai mulți angajați ai acesteia fiind audiați în acest dosar.
Vom reveni cu amănunte