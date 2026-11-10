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Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?

De către
Vlad Bălănescu
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Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?
Astăzi, 10 noiembrie, au fost puse în executare 4 mandate de de percheziție domiciliară și două mandate de aducere într-un dosar penal care vizează activități de executare de activități miniere fără permis sau licență.
„În fapt s-a constat faptul că, într-un perimetru administrat de o societate cu capital integral de stat, perimetru ce este încadrat ca zonă de protecție sanitară a surselor de apă și a construcțiilor hidrotehnice, zona în care extragerea de agregate minerale este strict interzisă, s-au desfășurat activități miniere constând în exploatarea de agregate minerale fără licență.Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?
În timpul perchezițiilor au fost efectuate măsurători topografice pentru stabilirea suprafeței și volumului de agregate minerale extras și au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie și telefoane mobile.Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, pentru stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi penale”, transmite un comunicat al IPJ Neamț.Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?
Mesagerul de Neamț a anunțat, pe surse și fără confirmare oficială deocamdată, că perchezițiile ar viza exploatarea de la Preutești. Societatea cu capital integral de stat menționată în comunicatul IPJ Neamț ar fi Apa Serv, mai mulți angajați ai acesteia fiind audiați în acest dosar.Percheziții în Neamț într-un dosar de exploatări miniere fără licență. A fost vizată exploatarea de la Preutești?
Vom reveni cu amănunte

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