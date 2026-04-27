Percheziții în Neamț în cadrul Operațiunii Jupiter

Acțiunea derulată la nivel național pe 27 aprilie de Parchetul General sub denumirea de Operațiunea Jupiter, care a vizat infracțiuni în domeniul proprietății intelectuale (amănunte aici), a avut ramificații și în județul Neamț. „În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 27 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile Roman și Piatra-Neamț”, anunță IPJ Neamț.

Se fac cercetări în patru dosare penale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. Sunt vizate infracțiuni de punerea în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. „Totodată, în urma activităților desfășurate de polițiști, la punctul de lucru al unei persoane juridice a fost constatată în flagrant delict o infracțiune privind punerea în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, mai arată sursa citată. Anchetatorii au descoperit și ridicat îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării, în valoare de aproximativ 66.500 de lei.

FOTO-VIDEO IPJ Neamț