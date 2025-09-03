Actualizare: Direcția Națională Anticorupție a emis un comunicat referitor la cele 47 de descinderi imobiliare care au avut loc pe 3 septembrie în locații din nouă județe și municipiul București, inclusiv la sediul unei instituții publice. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei”, conform DNA.

Știre inițială: Aproape 50 de percheziții au loc în această dimineață într-un dosar penal cu acuze de evaziune fiscală, din primele informații fiind vorba de un prejudiciu imens, aproximativ 18 milioane de euro. Descinderile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au loc în mai multe locații, inclusiv din județele Regiunii Nord-Est – Iași, Suceava, Botoșani, Arad, Cluj, Galați, Brașov, Ilfov și municipiul București. Sunt vizate domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.

DNA nu a emis încă un comunicat pentru acțiunea din 3 septembrie, dar conform presei centrale ar fi vorba de o rețea care se ocupa cu vânzări succesive de autoturisme de lux, tranzacții în cadrul cărora nu s-ar fi achitat taxa pe valoare adăugată. În activitatea infracțională ar fi fost implicată o firmă, controlată prin interpuși, care ar fi trebuit să achite tva-ul la stat. Dar, pentru a evita plata, societatea ar fi intrat în insolvență.

