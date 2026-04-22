Percheziții DNA în 69 de locații din mai multe județe

de Sofronia Gabi

Direcția Națională Anticorupție (DNA) derulează pe 22 aprilie o acțiune în cadrul căreia au loc nu mai puțin de 69 de descinderi imobiliare în tot atâtea locații din țară. Procurorii vorbesc de infracțiuni de corupție și asimilate corupției care ar fi avut loc din 2022 până în prezent. Simultan descinderi domiciliare au loc și în Franța, în baza unui ordin european de anchetă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Percheziții DNA în 69 de locații din mai multe județeÎn cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, conform Direcției naționale Anticorupție.

Din primele informații ar fi vizat sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud dar și locuința președintelui Radu Moldovan. Acțiunea are loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române. „Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, mai arată sursa citată.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
