Percheziții DIICOT la Vaslui într-un dosar european în care sunt investigate mai multe tâlhării. Prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro

de Vlad Bălănescu

Procurorii DIICOT au efectuat descinderi astăzi, 26 februarie, într-un dosar european în care este vizată constituirea unui grup infracțional organizat și tâlhărie calificată cu consecințe deosebit de grave. Operațiunea s-a derulat în paralel cu executarea unor mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul Franței, în cadrul aceleiași investigații internaționale.

Cercetările efectuate de către Procuratura Stuttgart au arătat că, în lunile ianuarie, septembrie și decembrie 2025, mai mulți suspecți, o parte dintre ei cetățeni români, au pătruns în locuințele persoanelor vătămate, unde prin amenințare cu moartea, le-au obligat să predea bunurile de valoare din locuințe și să le deschidă seifurile în care se aflau bijuterii și sume de bani. Ulterior, suspecții au legat victimele, pentru a le pune în imposibilitatea de a sesiza forțele de ordine”, precizează comunicatul DIICOT.

Prejudiciul total estimat se ridică la peste 2,5 milioane de euro. În cursul perchezițiilor efectuate în România și Franța, au fost identificate și ridicate bunuri variate, printre care bijuterii (ineluri, brățări, coliere), ceasuri de lux, monede, genți, sume de bani în mai multe valute (71.000 euro, 12.000 USD, 300 franci elvețieni), dispozitive de stocare a datelor, arme de diverse tipuri (pistoale cu gaze iritant-lacrimogene, cartușe, pistol cu capse) și alte mijloace de probă, ce urmează să fie puse la dispoziția autorităților germane.

La acțiunea din România au participat 7 polițiști germani din cadrul Poliției Stuttgart, cu suport tehnic din partea a 3 specialiști Europol. Sprijinul pentru desfășurarea operațiunilor a fost asigurat de Serviciul Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, precum și de efectivele Jandarmeriei Vaslui. În prezent, autoritățile române transmit că drepturile procesuale ale persoanelor cercetate vor fi respectate pe întregul parcurs al procedurilor penale, fiind garantată prezumția de nevinovăție.

Procurorii români și omologii lor germani au indicat că patru dintre suspecți, cetățeni români, au fost incluși în mandate europene de arestare. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Germania, menite să faciliteze cooperarea în dosare de criminalitate organizată și tâlhării cu impact semnificativ.

Estimările autorităților sugerează că flagrantul investigat poate avea extinderi în cadrul rețelei infracționale, având în vedere distribuția uneltelor, bunurilor confiscate și contactelor dintre persoanele implicate. Ancheta continuă, cu analizarea probelor ridicate în cadrul perchezițiilor și cu monitorizarea eventualelor activități ale grupării în alte țări.

