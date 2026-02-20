Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu

Mai multe descinderi imobiliare au fost efectuate în locații din Piatra Neamț și Sibiu într-un dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT. Se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. Au fost reținuți doi bărbați, de 27, respectiv 51 de ani, iar un al treilea, de 51 de ani, a fost plasat sub control judiciar.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, la diferite intervale de timp, acuzații au procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori din municipiile Sibiu și Piatra Neamț”, conform DIICOT. Cercetările au stabilit că unul dintre suspecți a deținut și manipulat, în scopul comercializării, diferite cantități de produse psihoacțive, pe care le-a îngropat sau ascuns în diferite locații din municipiul Sibiu sau din proximitate. Au fost indisponibilizate peste 300 grame de substanțe interzise (NEP, 5F-ADB, 4BMC).

„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în municipiile Sibiu și Piatra Neamț, au fost găsite și ridicate peste 330 grame drog de mare risc 4 CMC, o parte din cantitate fiind porționată și ambalată în scopul vânzării, o cantitate de substanță vegetală, 3 cântare electronice de mare precizie, obiecte purtând urme de substanță, două arme cu bile de metal supuse autorizării, o sumă de bani în lei, precum și alte mijloace de probă”, mai arată sursa citată. Pe 19 februarie cei doi reținuți au fost prezentați în fața judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

FOTO – VIDEO diicot.ro

