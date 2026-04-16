Percheziții DIICOT într-un dosar cu acuze de grup infracțional organizat și trafic de persoane

19 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare pe 16 aprilie în locații din Vaslui, Giurgiu, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. În cauză sunt acuze de săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă. Faptele au avut loc începând cu anul 2021, când trei persoane, doi bărbați și o femeie, membri ai aceleași familii, au constituit în București, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere.

„Astfel, unul dintre făptuitori, în vârstă de 26 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, a recrutat, la diferite intervale de timp, patru victime. Acesta, prin inducere în eroare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-a determinat să practice prostituția pe teritoriul mai multor state din vestul Europei în beneficiul material al membrilor grupării. Totodată, liderul grupului și-a asumat achiziționarea biletelor de avion către statele de destinație, stabilirea locațiilor de cazare, precum și a tarifelor și serviciilor ce urmau a fi prestate de victime”, anunță DIICOT.

Victimele au fost duse în afara țării de către un alt membru al grupului, o femeie de 57 de ani, care a asigurat și transportul persoanelor vătămate la locațiile de cazare, exercitând activități de supraveghere și control asupra acestora. Tot aceasta a colectat sumele de bani obținute din practicarea prostituției, pe care ulterior le-a transferat către ceilalți membri ai grupării aflați pe teritoriul României, unde cel de al treilea membru al grupului a avut rolul de a le gestiona. „Investigațiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracțional organizat au obținut peste 300.000 RON din exploatarea sexuală a victimelor”, mai arată sursa citată.

În perioada 2020 – 2025, alți doi acuzați, de 30 și 48 de ani, au exploatat sexual trei persoane vătămate, pe care le-au recrutat prin inducere în eroare (metoda loverboy), profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, generată de lipsa unui suport familial și a resurselor materiale. Și acestea au fost transportate și adăpostite în diverse locații din Europa, unde prin acte de violență fizică și psihică au fost determinate să practice prostituția în folosul material al făptuitorilor. „Din actele de urmărire de penală a rezultat și faptul, că alți 6 făptuitori, cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, tot în scopul obținerii unor beneficii materiale, au înlesnit activitatea de prostituție pentru șase persoane vătămate, atât pe teritoriul României, cât și al Marii Britanii”, spun anchetatorii.

Pe parcursul investigațiilor s-a stabilit că o femeie de 29 de ani, a făcut afirmații mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

