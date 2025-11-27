Percheziții DIICOT într-un amplu dosar de contrabandă cu motorină – inclusiv în Bacău. Este vizat un mecanism de evaziune fiscală și distorsionare a pieței petroliere

Astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai unităților teritoriale subordonate, au descins în mai multe județe ale țării, într-un amplu dosar ce vizează contrabanda cu produse petroliere și evaziunea fiscală.

Potrivit anchetatorilor, au fost puse în aplicare 37 de mandate de percheziție domiciliară și la sedii de firme, inclusiv la un operator portuar, în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Printre societățile vizate se află și firme din regiunea de nord-est, inclusiv din județul Bacău.

Dosarul este instrumentat in rem, procurorii DIICOT efectuând cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate, precum și evaziune fiscală.

Grupare organizată în jurul a două companii de export din Europa

Din datele strânse până în prezent, anchetatorii au conturat suspiciunea că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export înmatriculate în state din Europa s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată, activă și în prezent.

Aceasta ar fi pus în funcțiune un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, în special motorină, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de produse importate. Mecanismul ar fi fost sprijinit și de utilizarea infrastructurii și facilităților unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Suspiciuni de distorsionare a pieței și evaziune fiscală masivă

Potrivit DIICOT, documentele inexacte privind cantitățile importate ar fi avut două efecte majore:

Distorsionarea pieței produselor petroliere, prin faptul că societăți intermediare de dimensiuni relativ mici – ca infrastructură – ar fi realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatorii tradiționali, care dețin capacități importante de rafinare, producție și distribuție;

Crearea unui cadru favorabil evaziunii fiscale, prin: omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor provenite din vânzarea motorinei importate; evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic; consemnarea unor operațiuni fictive, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.



Anchetatorii arată că astfel de practici au fost posibile și din cauza faptului că mai mulți importatori români ar fi utilizat coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi condus la pierderea trasabilității pentru cantități semnificative de motorină.

11 firme, verificate pentru importuri de motorină în perioada 2022–2025

În prezent, sunt efectuate verificări cu privire la 11 societăți comerciale care au importat, în perioada 2022–2025, produse energetice – în principal motorină.

Descinderile derulate astăzi vizează atât obținerea de documente și suporturi electronice, cât și clarificarea circuitelor comerciale și financiare utilizate de gruparea suspectată.

Acțiunea procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Combaterea Criminalității Organizate beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

Ancheta este în fază incipientă

Rezultatele perchezițiilor și ale verificărilor vor sta la baza stabilirii corecte și complete a situației de fapt și a adoptării unei soluții legale și temeinice în acest dosar complex, cu ramificații în mai multe județe, inclusiv în regiunea de nord-est a României.