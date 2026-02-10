ACTUALITATE

Percheziție pentru racordarea frauduloasă la gaz și energie electrică

de Sofronia Gabi

Percheziție pentru racordarea frauduloasă la gaz și energie electricăPolițiștii nemțeni au descins într-o locație din Roman unde existau suspiciuni de racordare ilegală la rețeaua de gaze naturale și energie electrică. Pe 9 februarie a avut loc o percheziție domiciliară în baza unui mandat emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman. La descinderi au participat polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Roman, însoțiți de criminalist din cadrul Biroului Criminalistic și de lucrători specializați din cadrul furnizorului de gaz. Acțiunea a avut drept scop probarea activității infracționale într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare a fost identificat un racord ilegal la rețeaua de alimentare cu gaz și cu energie electrică. În cauză, a fost extinsă urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare și furt”, anunță Inspectoratul de poliție Județean Neamț. În acest dosar se fac cercetări în continuare pentru probarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere penală a celor implicați.

FOTO: IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
