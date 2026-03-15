Percheziție la Dărmănești: armă artizanală și cartușe găsite în locuința unui bărbat

O armă confecționată artizanal și mai multe cartușe au fost descoperite de polițiștii băcăuani în urma unei percheziții domiciliare desfășurate în orașul Dărmănești. Proprietarul locuinței, un bărbat de 47 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Acțiunea a avut loc pe 15 martie, când polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au pus în executare un mandat de percheziție emis de Judecătoria Moinești. Descinderea a vizat locuința bărbatului, suspectat că deține ilegal arme și muniție.

În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit o pușcă letală realizată artizanal și trei cartușe de calibru 6,5 milimetri. Potrivit anchetatorilor, bunurile erau deținute fără drept și au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Primele verificări arată că arma nu era inițial funcțională, însă proprietarul ar fi intervenit asupra acesteia pentru a o modifica și a o aduce în stare de utilizare.

După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, într-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.