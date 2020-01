Poștașii vor începe distribuirea pensiilor începând din data de 10 ianuarie 2020. Anunțul a fost făcut astăzi, 4 ianuarie, de Horia Grigorescu, șeful Poștei Române. Întârzierea este explicată prin faptul că în această perioadă instituțiile și autoritățile publice sunt libere și abia din 6 ianuarie se reia activitatea. „Într-o lună obișnuită, Poșta Română primește prima parte a banilor de pensii cu 3 zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Ca la orice sfârșit de an, și în 2019 are loc închiderea de an, acel moment în care se trage linie închizându-se creditele bugetare, făcându-se curățenie în bugete, urmând ca acestea să fie deschise în prima zi de lucru a noului an. Așadar, partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice virează Poștei Române prima tranșă a banilor începând cu 7 ianuarie. Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile. La fel ca în 2019, pensiile vor fi livrate și anul acesta în timp record, până pe 20 ianuarie, ca urmare a dedicării și efortului susținut al poștașilor români, cărora le mulțumesc”, explică directorul Horia Grigorescu în postarea de pe pagina oficială de Facebook a Poștei Române. Explicațiile sunt însoțite de o descriere grafică ce compară o lună obișnuită de livrare a pensiilor și luna ianuarie. (C.I.)