Pensii plătite mai devreme în aprilie: banii ajung înainte de Paște, ajutoarele întârzie

Pensionarii vor primi banii mai devreme în luna aprilie 2026, autoritățile decizând devansarea plăților astfel încât veniturile să ajungă la timp înainte de Paște. Calendarul a fost deja ajustat, iar distribuirea pensiilor începe mai rapid decât în mod obișnuit.

Cei care primesc pensia prin Poșta Română vor avea banii livrați până cel târziu pe 9 aprilie, în timp ce pensionarii care au optat pentru plata în cont bancar vor primi sumele pe 8 aprilie.

Decizia vine în contextul sărbătorilor pascale, perioadă în care cheltuielile cresc, iar autoritățile au încercat să evite întârzierile sau aglomerările din sistemul de distribuție.

În paralel, Casele de Pensii au transmis deja notificări către Poșta Română și către bănci, iar fondurile necesare au fost asigurate pentru plata în avans a drepturilor.

Nu toate veștile sunt însă bune. Ajutoarele financiare suplimentare, prevăzute pentru acest an, nu vor ajunge în aprilie. Acestea sunt blocate temporar din cauza contestațiilor asupra bugetului asigurărilor sociale, aflate în analiză la Curtea Constituțională.

Estimările oficiale indică luna mai ca termen posibil pentru acordarea acestor sume.

Astfel, dacă pensiile vin mai repede, sprijinul financiar promis întârzie, iar pensionarii vor trebui să se descurce de Paște doar cu veniturile obișnuite.

