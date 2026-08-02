Pelerinajul Sfinților Nemțeni: circa 200 de tineri pornesc spre Mănăstirea Neamț, Ceahlău și Sihla

O acțiune deosebită implică aproape 200 de tineri din Moldova, care au pornit și anul acesta într-un pelerinaj de la Iași către județul Neamț.

În jur de 110 tineri ieșeni, studenți și elevi, au pornit vineri, 31 iulie, într-un pelerinaj spre Mănăstirea Ceahlău – Neamț, pentru a participa la slujbele închinate Sfinților Nemțeni. La plecarea din Iași, în zorii zilei, au participat la sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Prima oprire a pelerinilor va fi la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, unde vor lua parte la sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, din data de 5 august.

Pe traseu tinerii pelerini se vor întâlni cu IPS Teofan Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu episcopul Macarie, dar și cu alți prelați, vor vizita biserici și vor participa la slujbe, petrecându-și momentele de odihnă în rugăciune.

„Unul dintre scopurile importante ale acestui pelerinaj pedestru este să ne întâlnim cu noi înșine, cu chipul lui Dumnezeu din noi înșine! Cunoaște-te pe tine însuți!”, a spus arhimandritul Nicodim Petre, care îi va însoți pe tinerii pelerini, pentru site-ul doxologia.ro.

Tinerii vor parcurge aproximativ 35 de km pe jos, în fiecare zi, pe următoarele trasee:

Iași – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla (31 iulie – 7 august);

Botoșani – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla;

Piatra Neamț – Mănăstirea Neamț – Ceahlău – Mănăstirea Sihla;

Pipirig – Mănăstirea Neamț – Ceahlău.

Pelerinii participă în fiecare dimineață la slujba Sfântei Liturghii de la bisericile și mănăstirile de pe traseu și citesc câte o catismă. Seara sunt cazați la parohiile la care ajung. Misiunea tinerilor este mai dificilă în acest an și din cauza temperaturilor foarte ridicate din aceste zile, codul galben de caniculă fiind valabil în zona Moldovei până pe 6 august.

Evenimentul de curățire și regăsire spirituală „Pelerinajul Sfinților Nemțeni” a ajuns în această vară la cel de-al 12 lea an de când se desfășoară, iar, de la un an la altul, numărul participanților este în creștere.

Angela Croitoru

Imagini: doxologia.ro