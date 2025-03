O femeie în vârstă de 29 de ani, din Roznov, a fost condamnată prin sentință definitivă la 12 ani de închisoare pentru uciderea unui vecin. Inițial, Tribunalul Neamț aplicase o pedeapsă de 10 ani de detenție, dar sentința a fost atacată atât de acuzată cât și de rudele victimei. Curtea de Apel Bacău a admis apelul aparținătorilor și au majorat pedeapsa cu doi ani. „Admite apelurile declarate de părțile civile Anonimizat 1, Anonimizat 2, Anonimizat 3 și Anonimizat 4 împotriva sentinței penale nr. 109/P din 13.12.2024, pronunțată de Tribunalul Neamț, în dosarul nr. 1548/103/2024, cu privire la cuantumul pedepsei principale aplicate inculpatei G. I.M. Desființează doar sub acest aspect sentința apelată și rejudecând, soluționează cauza astfel: Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatei G. I. M. pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 188 alin.1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 C. proc. proc. de la 10 ani închisoare la 12 (doisprezece) ani închisoare. Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate, care nu sunt potrivnice prezentei decizii”, conform Curții de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 15 mai 2024, la locuința unui bărbat din Roznov, unde acuzata fusese în vizită. Cercetările au stabilit că, pe fondul consumului de alcool, cei doi s-ar fi certat, iar agresiunea verbală a degenerat. Mai tânără și mai în putere, femeia a luat de pe masa din bucătărie un cuțit cu lama de 20 de centimetri, cu care a înjunghiat gazda de trei ori. În urma leziunilor suferite bărbatul de 55 de ani nu a mai putut fi salvat și a decedat (amănunte aici https://zch.ro/femeie-acuzata-de-uciderea-unui-vecin-trimisa-in-judecata/ și aici https://zch.ro/10-ani-de-inchisoare-pentru-crima-de-la-roznov/ ). La audieri tânăra a recunoscut acuzele reținute în sarcina sa. Ea a fost obligată de judecători să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Pe parte civilă, ea trebuie să achite familiei victimei daune care totalizează 170.000 lei.

(G. S.)