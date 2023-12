O femeie de 40 de ani, dintr-o comună din județul Iași, s-a ales cu cazier în Neamț, după ce a încercat să cumpere cu bani indulgența polițiștilor de la Rutier. Aceștia au tras pe dreapta autoturismul în care femeia era pasager, la volan aflându-se fiul. Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ un an, pe raza comunei Timișești.

Pe 13 noiembrie 2022, în jurul orei 08:30, agenți din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit BMW-ul pe motiv că rula cu o viteză peste limita legală, 111 km/h pe un sector de drum unde limita maximă de viteză era de 50 de km/h. Conducătorului auto i s-a adus la cunoștință faptul că va fi sancționat cu amendă de 1.305 lei, iar ca măsură complementară i se va suspenda dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile și-i va fi reținut permisul.

În timp ce polițiștii întocmeau actele de constatare a contravenției, mama șoferului le-a oferit agenților suma de 300 de lei pentru ca aceștia să nu își îndeplinească atribuțiile și să uite de amendă și retragerea permisului. Polițiștii au declinat oferta și au anunțat superiorii. Inițial acuzata a negat fapta și a susținut că a scos 200 de lei din poșetă pentru a plăti amenda, dar la proces și-a asumat vina în totalitate.

Magistrații au găsit-o vinovată de comierea infracțiunii de date de mită și au aplicat o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru care au dispus suspendarea sub supraveghere. Femeia trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității și să respcte o serie de obligații, altfel poate ajunge la închisoare. „(…)atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În conformitate cu dispoziţiile art. 290 alin.5 C.p., dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 300 lei reprezentând suma oferită de inculpată lucrătorilor de poliţie”, conform Tribunalului Neamț.

(G.S.)