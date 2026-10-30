Pe 31 octombrie nu se pot face programări la RAR – sunt lucrări de mentenanță a infrastructurii IT
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Pe 31 octombrie nu se pot face programări la RAR – sunt lucrări de mentenanță a infrastructurii IT

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

În ultima zi a lunii octombrie serviciile destinate publicului de la Registrul Auto Român nu sunt disponibile deoarece se vor efectua lucrări de mentenanță a sistemelor informatice. Măsura este valabilă pe 31 octombrie, în intervalul orar 15:00 – 22:00, timp în care nu pot fi făcute nici un fel de operațiuni, inclusiv programări.

Vă informăm că sâmbătă, 31 octombrie 2026, în intervalul orar 15:00 – 22:00, serviciile destinate publicului nu vor fi disponibile (programări pentru activități RAR, interogări baze de date etc).

În acest interval vom face operațiuni ample de mentenanță a infrastructurii IT. Prin urmare, vă recomandăm să faceți programări pentru activitățile de care aveți nevoie înainte de perioada menționată mai sus.

Ne prezentăm scuzele pentru eventualele inconveniente și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații”, anunță Registrul Auto Român.

FOTO Facebook RAR

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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