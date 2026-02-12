ECONOMIEACTUALITATEBACĂU

Pavăl Holding negociază exclusiv pentru a cumpăra Carrefour România, într-o tranzacție estimată la peste 800 de milioane de euro

de Vlad Bălănescu

Pavăl Holding negociază exclusiv pentru a cumpăra Carrefour România, într-o tranzacție estimată la peste 800 de milioane de euroPavăl Holding, compania controlată de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, a anunțat că a semnat un acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România.

Carrefour anunțase încă de la finalul anului 2025 că dorește să renunțe la operațiunile din România, obiectivul lanțului francez fiind „să se concentreze pe cele trei țări principale” pe care activează: Franța, Brazilia și Spania.

Carrefour a intrat pe piața din România în urmă cu 24 de ani. În prezent operează o rețea de 478 de unități comerciale, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount. Filiala din România a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro și în 2024 a anunțat un profit de 11 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă al grupului francez, finalizarea tranzacției către frații Pavăl ar urma să aibă loc cea de-a doua parte a anului și „este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente”. Suma vehiculată pentru tranzacție ar fi de 823 de milioane de euro.

Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

