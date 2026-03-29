Patru județe sub cod galben de precipitații și viscol la munte!

Patru județe din Regiunea de Nord-Est – Neamț, Bacău, Suceava și Vaslui se află sub avertizare de cod galben de duminică, 29 martie, ora 10:00 până luni, 30 martie, ora 10:00.

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod galben, pentru perioada menționată în care precipitațiile vor fi mai însemnate cantitativ, iar, la munte, vor fi ninsori și viscol, la peste 1600 m altitudine.

„Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol

În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp”, avertizează specialiștii ANM.

