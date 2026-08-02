Patru intervenții ale Salvamont Neamț într-o oră. Ultimul apel pentru o fetiță cu o rană profundă

Duminică, 2 august 2026, într-o singură oră, personalul Salvamont Neamț a primit patru apeluri, două dintre ele pentru cazuri destul de grave.

Ultimul apel, primit în jurul orei 17:10, pentru o fetiță care sângera, cu o rană profundă la picior.

„Acțiune în derulare. Salvamont Neamț intervine pentru a patra oară în decurs de o oră, în urma unui apel 112, în vederea acordării primului ajutor, evacuării și predării la autospeciala Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Neamț a unei victime minore care a suferit o plagă profundă, hemoragică, a membrului inferior”, anunță Serviciul Public Salvamont Neamț.

Intervenția are loc pe traseul cabana Fântânele-Stațiunea Durău.

O a doua interveniție dificilă a fost în cazul unei persoane a suferit o criză cardiacă în zona Durău

Intervenție pentru un turist cu o criză cardiacă

Sezonul montan începe în forță pentru Salvamont Neamț, luna august fiind, an de an, cea mai grea pentru salvatorii montani. Explicația estesimplă: mulți dintre cei care își iau concediu în această lună își planifică excursii pe munte și nu sunt toți întotdeauna pregătiți pentru ceea ce îi așteaptă.

Numai în luna august a anului trecut, salvatorii montani nemțeni au avut de gestionat 55 de situații de urgență în munte, ceea ce a plasat Serviciul Public Salvamont Neamț pe locul 1 în regiune și pe locul 4 la nivel național.

Angela Croitoru