Patru intervenții ale jandarmilor, în noaptea de 24 mai, pentru îndepărtarea urșilor din zone locuite din Neamț

Jandarmii nemțeni au fost solicitați, în noaptea de 24 mai, la patru intervenții consecutive pentru îndepărtarea urșilor care au pătruns în zone locuite și turistice din județul Neamț – la Bicaz-Chei, Farcașa și Piatra Neamț.

Primul apel la 112 a fost primit în jurul orei 20:20 și semnala prezența unui urs în zona tarabelor din Bicaz-Chei. Un echipaj al Postului de Jandarmi Montan Bicaz a intervenit de urgență, a monitorizat zona și a asigurat evacuarea turiștilor din perimetrul periculos.

La aproximativ o oră distanță, în jurul orei 21:20, un alt apel anunța prezența unui urs pe strada Pârâul Soci, în comuna Farcașa. Un echipaj al Postului de Jandarmi Montan Durău a fost direcționat la fața locului, unde animalul a fost găsit în zona unei stupine. Jandarmii au reușit să îl alunge cu ajutorul semnalelor acustice și luminoase.

Cea de-a treia intervenție a avut loc la ora 22:23, în municipiul Piatra Neamț, cartierul Sărata, unde a fost semnalat un alt urs. Un echipaj de jandarmi a ajuns de urgență la fața locului, a desfășurat activități de verificare și monitorizare, însă animalul nu a mai fost găsit nici în zona semnalată, nici în apropierea acesteia.

În jurul orei 23:00, același urs sau un alt exemplar a revenit la Bicaz-Chei și a încercat să pătrundă în rulotele comerciale din apropierea Carierei de Piatră. Animalul a fost alungat din nou, iar proprietarul rulotei a fost sfătuit să mute unitatea de alimentație publică pe timpul nopții.

Jandarmeria Neamț precizează că toate intervențiile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile OUG nr. 81/2021, având ca prioritate asigurarea siguranței persoanelor și prevenirea incidentelor.

„Creșterea numărului de semnalări privind prezența urșilor în apropierea zonelor locuite și turistice impune menținerea unui nivel ridicat de atenție și respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire, pentru evitarea interacțiunilor cu animalele sălbatice”, transmit autoritățile. Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț pe parcursul zilei de 24 mai au fost emise 7 mesaje RO-ALERT care anunțau prezența ursului din care una la Farcașa, una la Piatra Neamț și 5 la Bicaz-Chei.

Video: Jandarmeria Neamț