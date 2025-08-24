Începând cu 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte vor fi dotate cu un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Decizia a fost adoptată de Guvern și are ca scop alinierea documentelor de călătorie la standardele internaționale și europene de securitate.

Potrivit autorităților, acest nou element de securizare garantează autenticitatea datelor înscrise în pașaport, reducând riscul de falsificare sau utilizare frauduloasă. În plus, măsura aduce nivelul de protecție al pașaportului simplu temporar mai aproape de cel al pașaportului electronic, care beneficiază deja de suporturi digitale avansate.

Noile prevederi nu se aplică documentelor eliberate pe baza cererilor depuse înainte de 15 septembrie 2025. Acestea rămân valabile până la expirarea termenului înscris în pașaport sau până la preschimbarea documentului.

Guvernul precizează că schimbările au fost impuse de standardele internaționale privind securitatea documentelor de călătorie, precum și de recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Pașapoarte, a realizat un material video explicativ despre aceste modificări.

Denisa POPA

Video: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne, Romania