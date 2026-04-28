Parlamentul European i-a ridicat imunitatea Dianei Șoșoacă

Europarlamentara SOS Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate, după ce Parlamentul European a decis ridicarea acesteia. Măsura a fost dispusă în urma unei solicitări a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde Diana Șoșoacă este vizată de o anchetă pentru comiterea mai multor infracțiuni, între care și propagandă legionară. Votul nu a fost electronic, ci prin ridicarea mâinii, majoritatea europarlamentarilor pronunțându-se „pentru”.

Parchetul General efectuează cercetări față de Diana Șoșoacă pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare, în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, precum și pentru promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid. De asemenea, aceasta mai este cercetată pentru fapte de ultraj, dar și pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea, în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia.

În acest context, în septembrie anul trecut, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității eurodeputatei Diana Șoșoacă pentru săvârșirea unui număr de 11 infracțiuni, între care propagandă legionară și lipsire de libertate. La acel moment, Diana Șoșoacă a declarat că solicitarea reprezintă o „tentativă de execuție politică”.

Comisia Juridică a întocmit un raport în care se arată că „toate aceste presupuse infracțiuni și cererea aferentă de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă nu sunt în legătură cu o opinie sau un vot exprimat de aceasta în exercitarea funcției sale de deputat în Parlamentul European”. În aceste condiții, Comisia Juridică a avizat ridicarea imunității.