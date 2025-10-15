ECONOMIEACTUALITATEStiri fierbinti

Parlamentul a decis cum vor putea fi retrași banii din pensiile private: 30% inițial, restul eșalonat pe 8 ani

de Sofronia Gabi

Parlamentul a decis cum vor putea fi retrași banii din pensiile private: 30% inițial, restul eșalonat pe 8 aniRomânii care au contribuit la Pilonul 2 de pensii, obligatoriu și administrat privat, nu vor mai putea obține toți banii acumulați într-o plată unică. Camera Deputaților, ca for decizional, a dat votul final pe aceste norme, iar conform prevederilor orice persoană care a contribuit la pensiile private va obține inițial doar 30 de procente din suma acumulată de-a lungul vieții active, restul urmând a fi achitat eșalonat, pe o perioadă de 8 ani. Există o singură excepție de la această regulă. Bolnavii oncologici vor putea obține toții banii din activul personal, la cerere. „Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul II de pensii, într-o plată unică”, conform proiectului de lege.

Legea a trecut de Camera Deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 au fost „împotrivă”, 22 de abțineri, iar 31 nu au votat. Normele au ajuns la forul decizional după un raport comun favorabil de la comisiile de buget și muncă. Deși deputatul Claudiu Năsui a propus ca toți cei care au contribuit la pensiile private să poată retrage toții banii într-o singură tranșă, argumentând că proiectul schimbă „brutal” legea care le permitea până acum românilor să retragă toți banii odată, dar propunerea a fost respinsă. Pentru a deveni lege, proiectul în forma adoptată de Camera Deputaților merge spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
