ACTUALITATEECONOMIE

Parlamentul a aprobat amnistia fiscală pentru firmele cărora ANAF le-a calculat retroactiv TVA

de Sofronia Gabi

Camera Deputaților a adoptat, vineri, în calitate de for decizional, legea prin care sunt anulate anumite obligații fiscale stabilite de ANAF pentru firmele cărora le-a fost anulat codul de TVA. Proiectul a primit 276 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura îi vizează pe antreprenorii cărora Fiscul le-a cerut retroactiv TVA, dobânzi și penalități pentru perioade în care nu mai aveau cod valid de TVA și, potrivit reclamațiilor formulate de mediul de afaceri, nu au colectat taxa de la clienți.

Conform legii, se anulează diferențele de TVA și obligațiile accesorii stabilite prin decizii de impunere ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a actului normativ. Legea include și unele situații reglementate de vechiul Cod fiscal, când codul de TVA a fost anulat pentru neanunțarea modificărilor privind datele firmei sau pentru încetarea activității economice.

De prevederi vor beneficia și cooperativele agricole care au primit decizii de impunere pentru TVA dedusă la achiziția de utilaje agricole, pentru perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a legii. Contribuabilii care au plătit deja aceste sume vor putea cere restituirea lor, inclusiv a dobânzilor și penalităților. Restituirea nu se va realiza automat, ci numai la solicitarea firmelor afectate.

Amnistia nu se aplică atunci când TVA a fost evidențiată distinct în facturi sau în documente similare ori când taxa a fost încasată, total sau parțial, de la clienți, situație constatată de ANAF. Pentru aplicarea legii sunt necesare promulgarea de către președintele României, publicarea în Monitorul Oficial și emiterea procedurii de aplicare de către conducerea ANAF, în termen de 30 de zile.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Atentat incendiar la un salon de înfrumusețare
Iași. Atentat incendiar la un salon de înfrumusețare
Articolul următor
Atenție șoferi! Șapte zile cu drumuri din Neamț înțesate de polițiști
Atenție șoferi! Șapte zile cu drumuri din Neamț înțesate de polițiști

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Tată și cei doi fii ai săi arestați în Piatra Neamț. Sunt acuzați că ar fi pătruns în curtea unui bărbat și l-ar fi...

Trei persoane, un bărbat de 45 de ani și...
SOCIAL

FOTO. Se complică ancheta în cazul unui accident petrecut în Piatra Neamț. Un al treilea șofer implicat a fugit cu mașina furată

Cercetările efectuate în dosarul accidentului petrecut pe 1 august,...
SOCIAL

Atenție șoferi! Șapte zile cu drumuri din Neamț înțesate de polițiști

Polițiștii rutieri desfășoară, în Neamț, acțiunea ROADPOL – SPEED,...
ACTUALITATE

Iași. Atentat incendiar la un salon de înfrumusețare

Un salon de înfrumusețare dintr-un cămin din municipiul Iași...
SOCIAL

Misiune extremă în munți, la Crucea Talienilor. Cădere de pe cal, femeie transportată cu elicopterul la spital

Finalul săptămânii trecute a fost unul solicitant pentru echipele...

Categorii