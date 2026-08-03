Parlamentul a aprobat amnistia fiscală pentru firmele cărora ANAF le-a calculat retroactiv TVA

Camera Deputaților a adoptat, vineri, în calitate de for decizional, legea prin care sunt anulate anumite obligații fiscale stabilite de ANAF pentru firmele cărora le-a fost anulat codul de TVA. Proiectul a primit 276 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Măsura îi vizează pe antreprenorii cărora Fiscul le-a cerut retroactiv TVA, dobânzi și penalități pentru perioade în care nu mai aveau cod valid de TVA și, potrivit reclamațiilor formulate de mediul de afaceri, nu au colectat taxa de la clienți.

Conform legii, se anulează diferențele de TVA și obligațiile accesorii stabilite prin decizii de impunere ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a actului normativ. Legea include și unele situații reglementate de vechiul Cod fiscal, când codul de TVA a fost anulat pentru neanunțarea modificărilor privind datele firmei sau pentru încetarea activității economice.

De prevederi vor beneficia și cooperativele agricole care au primit decizii de impunere pentru TVA dedusă la achiziția de utilaje agricole, pentru perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a legii. Contribuabilii care au plătit deja aceste sume vor putea cere restituirea lor, inclusiv a dobânzilor și penalităților. Restituirea nu se va realiza automat, ci numai la solicitarea firmelor afectate.

Amnistia nu se aplică atunci când TVA a fost evidențiată distinct în facturi sau în documente similare ori când taxa a fost încasată, total sau parțial, de la clienți, situație constatată de ANAF. Pentru aplicarea legii sunt necesare promulgarea de către președintele României, publicarea în Monitorul Oficial și emiterea procedurii de aplicare de către conducerea ANAF, în termen de 30 de zile.