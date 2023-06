Consiliul Local rediscută mâine, 22 iunie, hotărârea din primăvară, prin care s-a decis, după amendamentul făcut de viceprimarul Marius Irimia, ca Parking să administreze parcările din oraş doar pentru o perioadă de 2 ani, faţă de 4 ani, cât era în proiect. După adresa trimisă de conducerea Parking primăriei, în care se solicită să se revină la 4 ani, li se cere aprobarea consilierilor locali pentru 3 ani. Unul din argumentele directorului Ionuţ Moroşanu este aceea că întreaga documentaţie din spatele hotărârii este realizată pentru 4 ani şi „este foarte greu să investeşti fără a avea un orizont mai mare de timp (cu referire la contractarea unui credit – n.r.)”. Prin caietul de sarcini societatea îşi asumă realizarea prin finanţare proprie a tot ceea ce înseamnă achiziţie de parcometre şi sisteme automate cu barieră.

„Deocamdată nu am fost informat despre noul proiect, noi am cerut să se revină la 4 ani. Pentru partea de achiziţii parcometre suntem în procedură de achiziţie, am făcut ridicările topo şi avem contract cu aceeaşi firmă de consultanţă cu care lucrează şi primăria, deci lucrăm la partea de studii şi documente pentru proiect. Vom instala sisteme cu barieră în zona Pieţei Centrale şi în parcarea de la Petrodava. Este destul de complicat pentru noi pe partea de finanţare, chiar dacă avem în cont banii de la parcările de reşedinţă, dar nu-i putem amesteca cu parcările private. Probabil vom merge pe leasing sau un credit bancar, încă nu am luat o decizie în acest sens. Toate investiţiile pe care le facem în parcări vor fi predate la primărie la final de contract”, a declarat Ionuţ Moroşanu, directorul Parking.

În aprilie anul acesta firma Fast Park Co SRL, câştigătoarea licitaţiei pentru achiziţia a 35 de parcometre cu care primăria a încheiat contractul inclusiv pentru partea de soft, în februarie anul acesta, a contestat în instanţă o parte din condiţiile din caietul de sarcini, ceea ce duce la întârzieri în livrarea şi, evident, montarea acestora.

Angela Croitoru