Pârjol pe 6 ha în comuna Icușești. Pompierii și voluntarii locali au muncit ore întregi pentru stingerea incendiului

Un incendiu de proporții a avut loc, vineri (4 septembrie 2026) după-amiază, în satul Mesteacăn din comuna Icușești. Pompierii au luptat ore întregi cu flăcările care au cuprins o suprafață de șase ha. Primii au ajuns la fața locului voluntarii SVSU din comună, lor venindu-le în ajutor pompierii de la Detașamentul Roman.

„Forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Icușești și Detașamentul de pompieri Roman au intervenit în satul Mesteacăn pentru localizarea și lichidarea incendiu de vegetație uscată ce s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ șase hectare.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise„, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Legislația în vigoare sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei arderea resturilor vegetale fără permis de lucru cu focul și fără măsuri de prevenire a propagării focului.

(A.C.)

Foto: ISU Neamț