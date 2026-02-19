Comunele dar și instituțiile investesc în energia regenerabilă!

Energia regenerabilă este din ce în ce mai mult în atenția administrațiilor locale, a societăților economice, a instituțiilor din județul Bacău. Orașe și comune din județ, aeroportul internațional George Enescu din Bacău, Universitatea Vasile Alecsandri, societăți particulare, școli, apelează la investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, în special proiecte de construcție care vizează parcuri fotovoltaice, care vor produce energie curată pentru autoconsumul instituțiilor publice. În multe cazuri, capacitățile instalate acoperă până la 70% (și uneori de 100%) din necesarul energetic al instituțiilor publice, ceea ce înseamnă facturi mai mici și mai mulți bani pentru investiții publice.

Comunele Prăjești, Măgirești, Valea Seacă sau Măgura sunt câteva din localitățile județului Bacău care fac pași importanți spre independența energetică. Prin implementarea unor astfel de proiecte, comunele vor putea beneficia de costuri reduse la electricitate și vor deveni un exemplu de tranziție către energie regenerabilă. Pe termen lung, acest parc fotovoltaic va aduce economii semnificative pentru administrațiile locale și vor asigura un mediu mai curat pentru locuitorii comunelor.

Parcuri fotovoltaice în comunele județului Bacău

Anul trecut administrațiile din două dintre comunele județului, Valea Seacă și Măgirești au semnat contracte importante la Ministerul Energiei care reflectă angajamentul autorităților din cele două localități de a investi în soluții durabile și de a crea un viitor mai verde pentru generațiile viitoare. Proiectul intitulat „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Valea Seacă” va beneficia de o finanțare nerambursabilă din fonduri europene, având o valoare totală de 2.744.450 de lei. Acest proiect ambițios vizează instalarea unui parc fotovoltaic format din 740 de panouri solare, fiecare cu o putere nominală de 410 W, pe o suprafață totală de 8.100 mp. Capacitatea totală a instalației va fi de 303 KW, ceea ce va permite comunei să acopere o mare parte din necesarul său energetic.

În decembrie 2024, primarul Ionică Câdă a semnat contractul ”Construire parc fotovoltaic în comuna Măgirești, județul Bacău” – obiectivul principal al proiectului, în valoare de peste un million de lei, îl constituie realizarea unor capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie solară fotovoltaică), cu putere însumată totală instalată de 105 KW, în vederea dobândirii independenței energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu. ” Ne bucură mult semnarea acestui contract care ne va asigura, în mare măsură, o visată independență energetică. Un model ne-a fost cele 60 de panouri fotovoltaice asigură până la 16 kilowați pe oră, prin care școala noastră din Măgirești, este alimentată integral cu energie verde”, ne-a precizat primarul Ionică Câdea.

Anul acesta alte două comune, Prăjești și Măgura au semnat, la Ministerul Energiei, contracte pentru construirea de parcuri fotovoltaice în perimetrul localităților. Parcul fotovoltaic din comuna Prăjești este în valoare de 900.000 de lei cu o capacitate de 155 KW.” La momentul acesta suntem în faza de achiziție, proiectare și execuție. Nu am derulat încă procedura, motivat de faptul că suntem în căutarea unei soluții mai avantajoase la racordarea Delgazului. Soluția dată inițial era mai costisitoare. Avantajele acestui parc sunt indiscutabile, facturile la energie vor fi cu mult diminuate, inclusiv la stația de epurare, pentru că în acea zonă va fi instalat acel parc. Stația de epurare e un mare consumator de energie”, a declarat primarul Damian Comorașu.

Instituții băcăuane care se aliniază politicilor europene

De exemplu, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a depus oficial cererea de finanțare pentru realizarea unei capacități proprii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, devenind astfel primul aeroport din România care face acest demers în cadrul unui apel dedicat al Fondului pentru Modernizare. Proiectul prevede crearea unei centrale fotovoltaice de 1,25 MW, însoţită de un sistem de stocare a energiei de 2,064 MWh, pentru acoperirea integrală a consumului propriu de energie electrică al aeroportului şi infrastructurii aferente. ” Este estimată o producţie anuală de 1.605,648 MWh/an din surse regenerabile şi o reducere a emisiilor cu 982,496 de tone CO2 pe an. Suprafaţa pe care se va construi este de aproximativ 219 hectare, pe terenuri aflate în administrarea aeroportului, parte din domeniul public al judeţului Bacău”, ne-a declarat Radu Bezniuc, managerul aeroportului băcăuan.

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău continuă proiectele cu finanțare din fonduri PNRR – după semnarea contractului pentru proiectul EduShift, în valoare de 43 de milioane de lei, instituția de învățământ superior de stat vrea să-și modernizeze radical capacitățile de producere a energiei electrice pentru a nu mai depinde de furnizorii de energie electrică. Valoarea totală a investiției este de 3,5 milioane de lei. ”Obiectivul general al proiectului este realizarea unei capacități noi de producție a energiei electrice din surse solare pentru 100% autoconsum în cele 3 campusuri universitare, cu o putere instalată de 517 KW. Încă din timpul pandemiei, Universitatea a instalat panouri cu o putere de 110 KW”, a declarat Ioan Drugă, coordonator de proiect din cadrul instituției de învățământ superior de stat.

Gabriel Pop