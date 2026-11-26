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Fostul candidat la alegerile prezidențiale și actualul lider al AUR, George Simion, a fost audiat, în cursul dimineții de joi, 26 iunie 2026, de către procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), în cadrul dosarului referitor la acțiunile de stradă din 10 martie 2025.

La intrarea în sediul parchetului, în jurul orei 11:00, în mijlocul susținătorilor săi, liderul AUR a afirmat că dosarul în care a fost pus sub acuzare este „doar unul dintre dosarele fabricate” care i-ar fi fost pregătite. La ieșirea de la audieri, George Simion a confirmat că a dobândit calitatea de inculpat în cadrul acestui dosar penal și a afirmat că “România este într-o dictatură, dar nu va rămâne așa pentru mult timp!”

Ulterior, Parchetul General a anunțat că a pus în mișcare acțiunea penală față de George Simion pentru infracțiunea de instigare publică. Potrivit procurorilor, acesta ar fi îndemnat, într-un videoclip publicat pe Facebook în martie 2025, la agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții membrilor Biroului Electoral Central, folosind expresia „ar trebui jupuiți în piața publică”. Cercetările se axează pe acele declarații publice, la adresa membrilor BEC, care ar fi fost făcute în contextul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

În replică la afirmațiile făcute de George Simion, anterior audierilor, reprezentanții Parchetului Central au transmis, printr-un comunicat de presă, că resping categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în aceste dosar penal, subliniind că activitatea procurorilor este guvernată exclusiv de lege.

Comunicatul procurorilor despre acuzațiile aduse liderului AUR

“Punere în mișcare a acțiunii penale față de un deputat pentru instigare publică

26 Noiembrie 2026

În cursul zilei de astăzi, 26 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

În data de 09 martie 2025, în jurul orei 22.00, inculpatul, având calitatea de deputat în Parlamentul României și lider al unei formațiuni politice, a publicat pe pagina sa de Facebook, accesibilă publicului, videoclipul cu titlul ”Reacție la cald” (apreciat de un număr de 45.446 de urmăritori, la care a primit, până la data de 10 martie 2025, un număr de 7823 de comentarii și a fost distribuit de 6143 de ori).

Prin intermediul videoclipului, inculpatul a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții, prin folosirea expresiei ” ar trebui jupuiți în piața publică”, referindu-se la membrii Biroului Electoral Central – ” Cei care au comis lovitura de stat” (în contextul respingerii candidaturii unei persoane la alegerile prezidențiale).

Mesajul transmis prin intermediul rețelei sociale s-a realizat în contextul în care, la aceeași dată, la sediul BEC, mai multe persoane, inclusiv parlamentari din aceeași formațiune politică, manifestau la sediul BEC, protestul degenerând în exercitarea de acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor.

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

În reacție, George Simion a postat un video pe pagina de Facebook, în care arată oamenii care l-au susținut astăzi, în fața clădirii Parchetului cu un mesaj: „Trăim într-o dictatură”.

Angela Croitoru

Sursă foto: captură ecran din video postat pe pagina de Facebook a lui George Simion