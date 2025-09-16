Parchetul General anunță trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu – actul de inculpare include 22 de acuzați

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul General. În același dosar a fost deferit justiției Horațiu Potra, plus alți 20 de acuzați. Procurorii vorbesc de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică. Ancheta a relevat că faptele au avut loc după ce Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Pe 7 decembrie, Georgescu și Potra, s-ar fi întâlnit clandestin la un centru de echitație din Ciolpani – Ilfov.

În acest context ar fi pus la cale un plan conform căruia Potra și prietenii lui cu pregătire militară, să participe pe 8 decembrie, la un protest ce urma să aibă loc în București. Grupul lui Potra avea rolul de a organiza acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență. Strategia ar fi avut drept scop schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat prin manipulare emoțională și comportamentală, în contextul unui moment de maximă tensiune socială. „Ca urmare a planului stabilit, cel de-al doilea inculpat a organizat/coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a primului inculpat, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Anchetatorii au organizat filtre în noaptea de 7/8 decembrie și au oprit în trafic, în județele Ilfov și Dâmbovița, cele 7 autoturisme, în parte dintre acestea fiind găsite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 – de uz profesional, cu un conținut mare de substanță explozivă având potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative.

Procurorul general Alex Florența a organizat o conferință de presă pe 16 septembrie și a anunțat că România a fost țintită direct de Rusia în contextul alegerilor din 2024, prin „agresiuni hibride”, manifestate prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, dezinformare sau influențarea alegătorilor. Înaintea alegerilor, ar fi existat „o inflație” de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o stare de tensiune generală la nivelul societății românești. „La nivelul rețelelor de socializare, au fost instigări, majoritatea ideilor îndemnând la revoltă. Este o inflație de astfel de mesaje create cu ajutorul AI. Hashtagul #revoluție de pe rețelele de Telegram e asociat cu două hashtaguri ale fostului candidat independent (n.r. Călin Georgescu). Analizele efectuate au arătat că de pe 27 noiembrie s-au intensificat postările despre acest candidat. Au fost identificate narative în care este promovat în peste 40 de grupuri cu 1,3 milioane de membri. S-a încercat amplificarea nemulțumirii în spațiul public (…) Trebuie să înțelegem că ecosistemul online utilizat de Federația Rusă folosește ferme de troli, conturi false care imită un cont oficial și rețele de boți. Există și o rețea de influenceri cooptați care răspândesc narative pro-ruse”, a declarat procurorul Florența citat de biziday.ro.

