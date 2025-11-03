Parchetul general anunță rezultatele primei zile în cadrul operațiunii ”Jupiter 4”: prejudicii de 175 milioane lei și 1,6 milioane de euro

În continuarea comunicatului de presă publicat în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, informăm că în cadrul operațiunii Jupiter 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în urma acțiunilor derulate, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea impactului acestor activități asupra comunității, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei și 1,6 milioane de euro.