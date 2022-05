Un comunicat de presă al primăriei Piatra Neamț încearcă să lămurească pentru pietrenii nedumeriți problema parcărilor. Comunicatul vorbește despre parcările publice cu plată, care au rămas în administrarea primăriei și care nu trebuie confundate cu cele de reședință. Primele vor costa mai mult din data de 9 iunie, dar până atunci primăria ne amintește regulamentul, prețurile și cum putem plăți, la aparat sau printr-o aplicație. Scumpirea este semnificativă, probabil justificată, la fel de justificată ca multe alte scumpiri din România, o parcare costând mai mult o firmă decât o persoană fizică- asta în efortul de a sprijini în aceste vremuri grele firmele nemțene, în general mici și mijlocii, care oricum se confruntă cu destule greutăți.

Ce este sigur în acest moment, dacă vrei să achiți primăriei un abonament de parcare, ca simplu cetățean sau ca firmă protejată, nu o poți face online. Un funcționar de la serviciul specializat din primărie ne-a explicat procedura, faci o cerere, o trimiți, aștepți factura și plătești. Ca firmă mai pierzi, dacă ești plătitor de TVA încă ceva bănuți, dar ce mai contează la atâta sprijin cât primești în timp? La cerere atașezi si o poză cu certificatul de înmatriculare, ca să poată face distincția între cetățean și firmă, după care aștepți probabil să fii chemat să ridici documentul.

Să revenim la diferența de preț între un cetățean și firma unui cetățean din Piatra Neamț, cu angajați din Piatra Neamț, care oricum plătesc impozite și taxe locale la Piatra Neamț. Dacă vrei să faci un abonament lunar, timp de un an, că nu ai bani să achiți pe tot anul cu reducere, ajungi să plătești ditamai impozitul pe luxul de a trăi în oraș și a parca mașina în orașul din care cu mândrie faci parte.

Un calcul simplu, o firmă cu trei mașini, dacă achită lunar, are de plătit 6300 lei pentru vina de a funcționa în Piatra Neamț. Cam cât contribuția statului la programul Rabla, de data asta nu cu plus. Un cetățean, dacă vrea să nu riște să plătească 100 de lei amendă că uită să plătească parcarea, trebuie să achite anual 1800 de lei.

Gabriel Muraru, șeful de la comunicare, vine cu o veste bună, despre o aplicație care ar permite achitarea inclusiv a abonamentelor online: ”Contractul este castigat și semnat în data de 19.04.2022 de Centrul Teritorial de Calcul Electronic. ”Aplicatia are o componenta de backoffice (care va fi utilizata de angajatii institutiei, va emite automat contracte, va genera rapoarte etc.) si una de frontoffice – care va fi utilizata de cetateni, vor fi mapate/cadastrate toate locurile de parcare din oras, iar cetatenii vor avea posibilitatea de a vizualiza si alege in timp real un loc de parcare disponibil, se va putea realiza plata online a abonamentului, va fi conectata cu Directia Taxe si Impozite si se va putea verifica situația debitelor în timp real, va emite facturi/chitanțe etc. În cazul în care parcările trec la Parking SA aplicația rămâne în proprietatea institutiei noastre si lor li se va da drept de administrare.

Partea de backoffice este funcțională și angajații o utilizează/testează in acest moment. La partea de front office se lucrează pentru îmbunătățire funcționalității și se estimează ca cel târziu în cursul lunii iulie sa fie lansata și pentru cetățeni.”

Să reținem partea cu trectul la Parking, care este probabil plătitoare de TVA și mai reglează cumva lucrurile. (V.B.)

COMUNICAT DE PRESĂ

11.05.2022

Noile zone de tarifare pentru parcările publice

Tarifele pentru parcările publice cu plată din Piatra-Neamț sunt diferențiate în funcție de zonă, conform noului regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice. Au fost stabilite 3 zone la nivel de municipiu, cu două tarife distincte: 1,5 lei/h în zonele A și B și 1 leu/h în zona C.

Zona A cuprinde centrul orașului, Piața Mihail Kogălniceanu, Piața Gării, o parte din Str. Mihai Eminescu și din Bd. 9 Mai, zona B include cea mai mare parte a cartierelor Precista, Mărăței și Dărmănești, iar zona C este la Piața Centrală cu străzile adiacente și pe Str. Dimitrie Leonida.

Lista completă cu străzile și zonele de tarifare poate fi consultată pe site-ul primăriei Piatra-Neamț, la link-ul: https://www.primariapn.ro/documents/10179/5110659/anexa_1_regulament_parcaripn_2022.pdf

Programul serviciului de blocare-deblocare este de de Luni până Vineri în intervalul orar 08.00-18.00 și Sâmbăta între orele 08.00-14.00, iar taxa de deblocare este de 100 de lei.

Atenție! Menținerea sistemului de blocare mai mult de 24 de ore va duce la majorarea taxei de deblocare cu 25% pentru fiecare zi de întârziere.

Vă reamintim că tariful pentru parcările publice cu plată poate fi achitat la parcometre sau prin intermediul aplicației TPARK. Totodată există posibilitatea achiziționării de abonamente atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice, astfel:

Pentru persoanele fizice: 40 lei (7 zile), 120 lei (30 zile), 750 lei (anual)

Pentru persoane juridice: 60 lei (7 zile), 175 lei (30 zile), 1050 lei (anual).

Începând cu data de 9 iunie, vor intra în vigoare noile tarife aprobate de Consiliul Local Piatra-Neamț de 2, respectiv 2,5 lei pe oră.

Biroul Comunicare