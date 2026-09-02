Paradox politico-legislativ. Admiterea dublă la liceu a intrat în vigoare, dar parlamentul o (re)discută!

Scandalul public izbucnit pe marginea admiterii duble la liceu, ce ar trebui să fie aplicată din vara anului 2027, a condus la un paradox legislativ. Miza este una politică -așa cum transpare din luările de poziții televizate ale unor deputați și senatori- deși educația se presupune că nu ar trebui să fie subiect de dispute politice!

Examenul dublul la liceu este o procedură pe care parlamentarii au aprobat-o, acum trei ani, când au votat noua Lege a învățământului preuniversitar. Legea includea această procedură, dar niciun parlamentar nu a sesizat-o, în 2023, și, astfel, s-a deschis o cutie a Pandorei ce ar duce în derizoriu examenul de Evaluare Națională (detalii recitiți aici).

Sfaturi de ministru

Marți, 1 septembrie 2026, Mihai Dimian a emis ordinul ce pune în aplicare prevederile devenite literă de lege, acum trei ani, cu admiterea dublă, motivând că un ministru nu poate schimba legi, doar să le pună în aplicare. Anunțul a fost făcut printr-o amplă postare pe contul său de Facebook, cont prin intermediul căruia obișnuiește să țină la curent angajații din sistem, elevii și părinții cu deciziile cele mai importante.

“În cei peste trei ani care au trecut de atunci, nu a fost promovată o modificare legislativă care să conducă la abrogarea sau prorogarea acesteia. Dezbaterea s-a intensificat acum, când Ministerul a ajuns, conform termenelor prevăzute de lege, în situația de a pregăti efectiv aplicarea acestei prevederi”, spune ministrul Dimian în postare.

Așadar, de la 1 septembrie, oficial, este în vigoare posibilitatea ca unele licee să organizeze un al doilea examen de admitere, în regie proprie, pe baza unei hotărâri a Consiliului de Administrație. Iar ministrul sfătuiește liceele, dacă doresc să pună în operă un astfel de examen, să o facă “un număr redus de licee, într-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echității și procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi”.

În paralel, proiectul de modificare a legii care va desființa sau va amâna admiterea dublă într-un viitor încă incert, a trecut de Comisia de învățământ și va intra la Senat, săptămâna viitoare, pe 8 septembrie.

Angela Croitoru