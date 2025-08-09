Vineri seară, centrul orașului Piatra-Neamț a fost animat parada portului popular, care a deschis oficial cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul”. Traseul de la Teatrul Tineretului până înapoi, trecând pe la Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul de Istorie și Hotel „Ceahlău”, a fost străbătut de artiști în costume tradiționale viu colorate, acompaniați de muzică live. A fost un spectacol apreciat de nemțenii veniți să urmărească această paradă, devenită tradițională.

La Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul” participă ansambluri folclorice din Turcia („Gümüşefe” – Bergama), Georgia („Erisa” – Kutaisi), Macedonia de Nord („Blazhevski” – Skopje), Bulgaria („Slav Boykin” – Rakovski) și România („Cununa Someșană” – Maieru, „Rapsodia Someșană” – Cluj-Napoca, „Dor” – Sarighiol de Deal, „Oltenașul” – Vișina, „Floricică de la munte” – Piatra-Neamț).

Astăzi, 9 august, festivalul continuă la Târgu Neamț, în Amfiteatrul „Ștefan cel Mare”, de la ora 19:00, iar mâine, 10 august, Piatra-Neamț va găzdui concertul de gală, cu participarea tuturor ansamblurilor, dar și cu recitalurile speciale ale Vioricăi Macovei și ale lui Robert Târnăveanu.

Denisa POPA

Articolul precedentCompetiție de Hard Enduro la Pipirig
Articolul următorAntibiotice Iași a donat medicamente comunităților afectate de inundații
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.