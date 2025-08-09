Vineri seară, centrul orașului Piatra-Neamț a fost animat parada portului popular, care a deschis oficial cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul”. Traseul de la Teatrul Tineretului până înapoi, trecând pe la Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul de Istorie și Hotel „Ceahlău”, a fost străbătut de artiști în costume tradiționale viu colorate, acompaniați de muzică live. A fost un spectacol apreciat de nemțenii veniți să urmărească această paradă, devenită tradițională.

La Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul” participă ansambluri folclorice din Turcia („Gümüşefe” – Bergama), Georgia („Erisa” – Kutaisi), Macedonia de Nord („Blazhevski” – Skopje), Bulgaria („Slav Boykin” – Rakovski) și România („Cununa Someșană” – Maieru, „Rapsodia Someșană” – Cluj-Napoca, „Dor” – Sarighiol de Deal, „Oltenașul” – Vișina, „Floricică de la munte” – Piatra-Neamț).

Astăzi, 9 august, festivalul continuă la Târgu Neamț, în Amfiteatrul „Ștefan cel Mare”, de la ora 19:00, iar mâine, 10 august, Piatra-Neamț va găzdui concertul de gală, cu participarea tuturor ansamblurilor, dar și cu recitalurile speciale ale Vioricăi Macovei și ale lui Robert Târnăveanu.

Denisa POPA