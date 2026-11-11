Panouri solare, bani lunari. Prosumatorii scapă de așteptarea de 24 de luni

De la 1 noiembrie 2026, ANRE a aprobat normele de aplicare a Legii 160/2026. Cine are panouri solare pe casă sau la fermă va primi lunar bani pentru energia livrată în rețea, va putea compensa facturile de la alte locuri de consum și își va recupera în cel mult 40 de zile lucrătoare sumele blocate până acum. În România, mii de prosumatori așteaptă de ani buni această schimbare.

Ce înseamnă, concret, pentru prosumatorii noua lege

Dacă aveți panouri solare pe casă, pe fermă sau pe o anexă și livrați energie în rețea, vestea bună este simplă, banii nu mai stau doi ani în contul furnizorului.

Începând cu energia livrată din 26 iulie 2026, compensarea se face lunar, inclusiv pentru contractele care sunt deja în derulare. Practic, la fiecare factură, valoarea energiei livrate în rețea se scade din consumul dumneavoastră, iar ce rămâne în plus poate fi folosit pentru alte facturi.

Trei noutăți care contează pentru gospodării și ferme

Excedentul poate plăti facturi de la alte locuri de consum. Dacă aveți o a doua locuință, o fermă sau un spațiu comercial la același furnizor, energia produsă la un loc de consum poate acoperi factura de la altul. Este mecanismul de alocare valorică multi-loc, o noutate importantă mai ales pentru familiile care au invenit în panouri la o fermă și consumă la casă. Persoanele fizice cu instalații de maximum 27 kW pot alege compensare cu facturi de gaze. O opțiune distinctă le permite să decidă, pentru minimum 12 luni, dacă excedentul merge către facturi de energie electrică sau, în condițiile legii, către facturi de gaze naturale. Banii din urmă vin în cel mult 40 de zile lucrătoare. Pentru energia livrată până la 25 iulie 2026, rămasă necompensată, furnizorii trebuie să facă regularizarea și să plătească în termen de 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului. Prosumatorii vor primi o situație detaliată cu soldul inițial, utilizările și sumele rămase.

Calendarul pe care trebuie să îl urmărească prosumatorii

*7 zile lucrătoare de la publicarea ordinului: furnizorii informează prosumatorii despre opțiunile de alocare multi-loc și pun la dispoziție actele adiționale necesare.

*10 zile lucrătoare: furnizorii anunță titularii contractelor existente că acestea continuă, fără a fi nevoie de act adițional.

*10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete: la cerere, furnizorul transmite contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil.

*Cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare: furnizorii includ cantitățile reportate în prima facturare.

Este bine să verificați periodic facturile în perioada următoare și, dacă la 7 zile lucrătoare de la publicare nu ați primit informări despre opțiunile de alocare, cereți lămuriri furnizorului. De asemenea, dacă aveți un al doilea loc de consum, întrebați furnizorul dacă puteți opta pentru alocarea multi-loc.

Z.C.