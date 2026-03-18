Panouri fotovoltaice gratuite pentru 118 gospodării din Ghindăoani: lucrările au început

Locuitorii comunei Ghindăoani beneficiază, în această primăvară, de un proiect important finanțat din fonduri europene, care prevede instalarea gratuită de panouri fotovoltaice și baterii de stocare pentru 118 gospodării.

Potrivit primarului Adrian Antochi, implementarea proiectului a început deja: „De ieri au fost aduse panourile și s-a trecut la montarea primelor sisteme. Este o investiție benefică pentru comuna noastră, iar cei 118 beneficiari se vor bucura de avantajele acestui proiect.”

Lucrările sunt realizate de firma specializată SC LUCRIS SERV SRL și vor contribui la reducerea costurilor cu energia pentru gospodării, creșterea independenței energetice și protejarea mediului înconjurător.

Proiectul reprezintă un pas important spre utilizarea energiei verzi la nivel local și îmbunătățirea calității vieții în comunitate.

