Panică pentru o pilotă care-a luat foc în Blocul Ozana din Piatra-Neamț

Pompierii militari din Piatra-Neamț au fost chemați, marți, 2 decembrie, la un așa-zis incendiu ce s-ar fi produs la etajul al doilea al Blocului Ozana din Piatra-Neamț. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că panica fusese creată de o pilotă care luase foc în balconul unui apartament.

„În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț la un incendiu produs la un apartament situat la al doilea etaj într-un bloc cu 10 etaje (Ozana). Incendiul s-a manifestat la o pilotă ce se afla pe balconul apartamentului situat la al doilea etaj.”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț