SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Panică pentru o pilotă care-a luat foc în Blocul Ozana din Piatra-Neamț

de Vlad Bălănescu

Pompierii militari din Piatra-Neamț au fost chemați, marți, 2 decembrie, la un așa-zis incendiu ce s-ar fi produs la etajul al doilea al Blocului Ozana din Piatra-Neamț. Ajunși la fața locului, aceștia au constatat că panica fusese creată de o pilotă care luase foc în balconul unui apartament.

Panică pentru o pilotă care-a luat foc în Blocul Ozana din Piatra-Neamț

„În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț la un incendiu produs la un apartament situat la al doilea etaj într-un bloc cu 10 etaje (Ozana). Incendiul s-a manifestat la o pilotă ce se afla pe balconul apartamentului situat la al doilea etaj.”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri
Articolul următor
FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Ultima ora

SOCIAL

FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Magia sărbătorilor de iarnă va fi mai aproape de...
SOCIAL

Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Un beci uitat deschis într-o gospodărie din comuna Dochia...
ADMINISTRAȚIE

Asumare de răspundere cu repetiție: Guvernul Bolojan încearcă din nou cu reforma pensiilor magistraților

Premierul Bolojan își angajează din nou răspunderea pe legea...
SOCIAL

FOTO. Garda de Onoare de la Curtea Domnească, prezență aparte la manifestările dedicate Zilei Naționale a României

Curtenii lui Ștefan cel Mare din Garda de Onoare...
ECONOMIE

Ultima ediție Fidelis din acest an: statul acordă dobânzi de până la 7,55%

Ministerul Finanțelor anunță ultima ediție din acest an a...

Categorii

SOCIAL

FOTO. Sania lui Moș Crăciun călătorește deasupra orașului, în fiecare seară

Magia sărbătorilor de iarnă va fi mai aproape de...
SOCIAL

Foto. Cal căzut într-un beci din comuna Dochia salvat de pompieri

Un beci uitat deschis într-o gospodărie din comuna Dochia...
ADMINISTRAȚIE

Asumare de răspundere cu repetiție: Guvernul Bolojan încearcă din nou cu reforma pensiilor magistraților

Premierul Bolojan își angajează din nou răspunderea pe legea...
SOCIAL

FOTO. Garda de Onoare de la Curtea Domnească, prezență aparte la manifestările dedicate Zilei Naționale a României

Curtenii lui Ștefan cel Mare din Garda de Onoare...
ECONOMIE

Ultima ediție Fidelis din acest an: statul acordă dobânzi de până la 7,55%

Ministerul Finanțelor anunță ultima ediție din acest an a...
INFRACȚIONAL

Neamț. Urmărit de poliție, un tânăr vitezoman, fără permis, s-a oprit într-un gard!

Ziua Națională a României, 1 Decembrie, a fost cu...
INFRACȚIONAL

Bacău. A vrut să sărbătorească Ziua Națională cu 11 sticle de băutură furate

Un bărbat din Bacău a încercat să iasă dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească, dar a fost oprit de un jandarm și o polițistă aflați în timpul liber, la cumpărături.
INFRACȚIONAL

Atenționare de la Fisc: Fraude telefonice în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atenționează contribuabilii în...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale