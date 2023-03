Un romașcan de 44 de ani are libertatea limitată, fiind plasat sub control judiciar, după ce a vrut un tuns gratis. Băut fiind, pe 17 martie s-a prezentat la salon, oamenii legii fiind solicitați în ajutor de două salariate. “În jurul orei 17:00, bărbatul de 44 de ani, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, s-ar fi deplasat la un salon cosmetic din municipiul Roman, unde ar fi adresat amenințări celor două femei, de 34 și 41 de ani, angajate ale respectivului salon, solicitându-le suma de 60 de lei și servicii gratuite, tulburând ordinea și liniștea publică“, conform IPJ Neamț.

Cercetările au stabilit că suspectul a procedat în același fel și pe 8 martie, când a venit la aceeași firmă și le-a cerut angajatelor 50 de lei. Prin comportamentul său a creat o stare de panică clienților, tulburând ordinea și liniștea publică, dar la acel moment a fost iertat și nu a fost depusă plângere. În baza probatoriului administrat bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior a fost prezentat în fața unui procuror care l-a plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. (G.S.)