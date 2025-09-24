Panică într-un bloc din Piatra Neamț. O femeie a fost salvată la timp de pompieri

O femeie a fost salvată de pompieri, marți seara, după ce apartamentul său din municipiul Piatra Neamț a fost inundat de fum, în urma unui incendiu provocat de o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz.

Incidentul s-a produs pe data de 23 septembrie, în jurul orei 17:28, într-un bloc de locuințe de pe strada Grigore Ureche. La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț și ale IPJ.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, până la sosirea forțelor de intervenție, zece persoane s-au autoevacuat, fără a necesita îngrijiri medicale. Ajunși la apartamentul de la etajul trei, pompierii au constatat degajări dense de fum. După forțarea ușii de acces, aceștia au găsit în interior o femeie conștientă, care a refuzat transportul la spital.

Focul se manifesta la nivelul aragazului, fiind localizat la o oală uitată pe foc. Pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite și au acționat pentru evacuarea fumului din apartament și de pe casa scării.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț