Echipele mixte de intervenție de la Hidroelectrica, Apele Române, Direcția Silvică și operatorul Green Atlantic continuă lucrările de curățare ale luciului de apă al lacului de acumulare Izvorul Muntelui, la Poiana Teiului. Prefectul de Neamț, Adrian Bourceanu, a anunțat și un termen de finalizare a acestor lucrări.

„Deși partenerii noștri evită din precauție să stabilească un termen ferm de finalizare, ținta pe care o propun este până la sfârșitul lunii august. Acest lucru va fi posibil doar dacă se menține un ritm constant de muncă, dacă vremea ne va permite, dar și în lipsa altor imponderabile care ar putea apărea pe parcurs”, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

Pe 1 august 2025, în comuna Poiana Teiului a fost instituită starea de alertă tocmai pentru a se putea realiza aceste lucrări (detalii recitiți aici).

Luni, 18 august, echipele aflate la Izvorul Muntelui au scos din apă peste o tonă de deșeuri, menținându-se ritmul din ultima perioadă, potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Neamț:

„Rezultatele acțiunii din 18.08.2025:

aproximativ 330 mc masă lemnoasă;

aproximativ 560 kg deșeuri plastice;

aproximativ 200 kg deșeuri amestecate;

aproximativ 120 kg deșeuri din construcții”.

La fața locului acționează câte 13 angajați de la Hidroelectrica și „Apele Române”, 10 de la Direcția Silvică Neamț și 9 de la SC Green Atlantic SRL, operatorul Hidroelectrica.

Nu sunt raportate probleme privind calitatea apei și nu au fost înregistrate îmbolnăviri care să aibă legătură cu această situație, iar monitorizarea apei și a stării de sănătate a populației și a faunei din zonă continuă.

Angela Croitoru